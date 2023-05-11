Как информирует «НБН», в материале издания ANSA отмечается, что визит запланирован, в том числе, с целью встречи с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

Дословно из обнародованного сообщения источника издания в Ватикане:

Вероятно, что в субботу с украинским президентом встретится Папа Римский.

Но, стоит отметить, что в настоящее время официального подтверждения времени и места данной вероятной встречи нет.

Насколько известно, несколько недель тому назад Папа Римский принял премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, а встреча с Зеленским у него была проведена в феврале 2020-го.

Напомним, ранее Владимир Зеленский рассказал, почему Украина не торопится начинать масштабное контрнаступление.