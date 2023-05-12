Американские аналитики в своем отчете пишут, что к январю 2023 года оборонное ведомство РФ могло прилагать больше усилий для достижения целей на Бахмутском направлении, что побудило «повара Путина» активизировать усилия в Бахмуте и Соледаре, информирует «НБН».

В ISW напомнили, что в марте и апреле Минобороны России выделило больше ресурсов для захвата Бахмута. В район города были направлены мобилизованные резервисты, ВДВ и танки Т-90.

24 апреля олигарх пожаловался на то, что военное руководство РФ развернуло «нерегулярные деградирующие» подразделения для удержания флангов в городе, которые неспособны выполнить даже эту задачу.

Эксперты пришли к выводу, что фланги здесь и на других участках фронта, по всей видимости, уязвимы для контратак защитников. Это говорит о том, что украинским бойцам больше не грозит окружение и они могут организовано отойти из угрожающих районов.

В сообщении сказано, что ВСУ, вероятно, в локальных атаках под городом смогли прорвать некоторые оборонные линии захватчиков. После этого Пригожин заявил, что армия Украины перешла к контрнаступлению, кроме того, оборонное ведомство РФ слишком быстро признало контратаки защитников.

В Институте изучения войны не сомневаются, что реакция владельца ЧВК и Минобороны России свидетельствует об усилении паники в информационном пространстве страны-агрессора накануне контрнаступления ВСУ. «Повар Путина» и военное руководство РФ обеспокоены тем, что Кремль распорядился не уменьшать успехи Украины.

Ранее у Зеленского прокомментировали угрозы Пригожина вывести своих наемников из Бахмута.