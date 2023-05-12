«Повар Путина» продолжает обострять конфликт с Министерством обороны страны-агрессора. На этот раз олигарх решил позвать Шойгу в Бахмут, за который продолжаются ожесточенные бои.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Пригожина.

Представители владельца ЧВК опубликовали его открытое письмо к главе оборонного ведомства, в котором он сообщил, что украинские защитники совершили ряд успешных атак на флангах «вагнеровцев», где находятся подразделения армии Путина.

Олигарх попросил Шойгу прибыть в Бахмут, где пригодится его «многолетний опыт ведения боевых действий», учитывая сложную ситуацию на этом участке фронта, чтобы самостоятельно оценить обстановку.

Также «повар Путина» похвастался, что его боевики якобы захватили 95% города.

Ранее в Институте изучения войны объяснили, почему Пригожин не выполнил свою угрозу о выводе наемников ЧВК из Бахмута 10 мая.