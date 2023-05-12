В интервью изданию Оbozrevatel эксперт отметил, что при успешном украинском контрнаступлении российским оккупантам придется выбирать умереть или сдаться, информирует «НБН».

По словам Гулимы, около 70% поставок для крымской группировки ВС РФ происходит по сухопутному коридору на полуостров, поэтому главной задачей для ВСУ станет перерезание этого пути.

После этого защитникам останется ликвидировать «узенькую тропинку», которую россияне также используют для обеспечения путинских войск в Крыму – Керченский мост. Эксперт отмечает, что при таком сценарии «освободителям» придется выбирать между смертью и сдачей в плен.

Полковник отметил, что ВС РФ используют устаревшие методы ведения войны, в отличие от украинских войск, которые благодаря партнерам имеют большие возможности для изучения врага. Вся полученная информация о противнике будет учитываться при проведении масштабной операции.

Отметим, что «руководства» Крыма начало подготовку к возможной изоляции полуострова.