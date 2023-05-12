Как информирует «НБН», некоторые подробности о том, что происходит в оккупированном украинском городе, рассказал мер Мелитополя Иван Федоров.

Согласно его словам, взрыв был очень сильным, а эпицентр ЧП – в центре города.

Так, в ТГ-канале Федоров написал:

В Мелитополе раздался сильный одинокий взрыв. Это произошло в самом центре города.

Он добавил, что в настоящее время выясняется то, что послужило причиной взрыву, а также последствия произошедшего.

Напоследок Иван Федоров добавил:

Где именно рано утром неудачно курят оккупанты, выясняем.

Напомним, ранее мы уже писали о ночных взрывах в Запорожье.