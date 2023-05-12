Как информирует «НБН», это следует из сообщения, обнародованного Министерством обороны Великобритании в социальной сети «Твиттер».

В обнародованном сообщении говорится:

Момент, когда ты понимаешь, что расстояние от линии фронта до боевых кораблей с ракетами «Калибр» в Севастопольской бухте достигает 298 километров и 700 метров.

Данное сообщение ведомство Соединенного Королевства обнародовало после того, как стало известно о передаче Великобританией Украине дальнобойных ракет Storm Shadow.

Напомним, ранее мы уже писали о заявлении Воздушных сил Украины относительно получения снарядов от Великобритании.