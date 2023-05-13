Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на данные пропагандистских росСМИ.

РосСМИ сообщают, что на территории Луганска случилось несколько взрывов. Об этом также рассказывают и местные жители, некоторые из них пишут о том, что над временно оккупированном городе поднимается черный дым.

Пропагандисты пишут, что Луганск якобы снова обстреляли «украинские силовики». Они сообщают, что под обстрелом оказалось пригородное село Юбилейное.

Примечательно, что оккупанты достаточно часто совершают провокации обстреливая подконтрольные им территории. Но, при этом они все же обвиняют в этом украинских военных.

Также росСМИ пишут, что из-за взрывов якобы в некоторых домах выбило стекла в окнах. О том, есть ли пострадавшие в ходе этого «обстрела» на данный момент не сообщается.

Стоит упомянуть, что ранее мы писали о ночной атаке на Киевскую область.