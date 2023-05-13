Об этом сообщает «НБН«, ссылаясь на заявление замглавы Хмельницкой ОВА в эфире национального телемарафона.

Сергей Тюрин в прямом эфире рассказал о том, что из-за нанесенного оккупантами удара по территории Хмельницкой области среди пострадавших оказалось 5 человек. Он отмечает, что на данный момент медики оказывают помощь всем пострадавшим от российской атаки. Известно, что они пребывают в состоянии средней тяжести, а свои ранения получили из-за осколков стекла.

Кроме того, Тюрин отмечает, что ночью оккупанты все таки смогли нанести удар по объекту критической инфраструктуры в Хмельницкой области. Что это было за объект Тюрин не сообщил, но отмечается, что он находился за городом и серьезной опасности для местных жителей не представлял. От взрывной волны повреждены окна и двери.

Отметим, что местные власти очень часто призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги, так как оккупанты довольно таки часто наносят ракетные удары по территории Украинского государства.

Следует напомнить, что ранее мы писали о взрывах на Хмельниччине.