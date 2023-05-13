Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на Киевскую ОВА.

Представители ОВА написали о том, что ночью, с 12 на 13 мая российские оккупанты совершили массированную атаку дронами-камикадзе по территории Украины. В том числе под ударом оказалась и столица Украины — Киев.

Представители областной военной администрации сообщили, что большинство взрывов в Киевской области — это работа противовоздушной обороны Украины. Также ночью там писали о большой угрозе атаки БПЛА.

На данный момент известно, что в результате ночной атаки на Киевскую область присутствует несколько пострадавших. О том, есть ли какие-то серьезные разрушения на важных для Украины объектах в СМИ не сообщали, также об этом и не говорили представители военной администрации области.

Вместо этого, глава Киевской ОВА призывает жителей области во время каждой атаки сохранять спокойствие, а также ни в коем случае не фиксировать «прилеты».

Напомним, что ранее Зеленский высказался по поводу контрнаступления Украины.