Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на заявление Сергея Череватого в эфире национального телемарафона.

Так, согласно данным спикера оперативного командования «Восток» стало известно, что бойцы Вооруженных сил Украины имеют достаточно хорошие успехи на Бахмутском направлении. Сергей Череватый сообщил, что за прошлые сутки украинские военные смогли продвинуться на 300 метров на некоторых участках фронта, что является очень позитивным фактором.

По словам Сергея Череватого, самое главное, что происходит в ходе этих незначительных контрнаступательных действий украинской армии — это уничтожение большого количества российской техники, а также живой силы.

Стоит также отметить, что командование Вооруженных сил Украины не исключает возможность окружить российских оккупантов в Бахмуте. Так как воины ВСУ имеют успехи на флангах.

Но всё же, по словам Сергея Череватого окончательные действия будут зависеть исключительно от ситуации на поле боя.

Также мы писали, что Зеленский высказался по поводу контрнаступления ВСУ.