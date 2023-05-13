Об этом пишет «НБН«, со ссылкой на местную ОВА

Представители областной военной администрации Хмельницкой области заявили о том, что в ночь, с 12 на 13 мая, когда армия Российской Федерации совершила очередную атаку по территории Украины в области прозвучало несколько взрывов.

Сами представители областной военной администрации написали: «Были слышны взрывы в области. Оставайтесь в укрытиях! Берегите себя и своих близких».

На данный момент представители властей не сообщали о том, что стало причиной этих взрывов и какие после них остались последствия.

К тому же, враг обстреливал и другие области в центральной, восточной и южной части Украины. В результате этой массированной атаке присутствует большое количество пострадавших, также известно о серьезных разрушениях.

Стоит упомянуть, что мы также писали о том, что Зеленский рассказал кто стоит за атакой БПЛА по Кремлю.