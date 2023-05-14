Об этом сообщает «НБН«, ссылаясь на телеграм-канал главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Как стало известно, российские оккупанты за прошлые сутки несколько раз атаковали территорию Донецкой области. В результате этой атакой присутствует большое количество пострадавших.

Представители областной военной администрации рассказали о том, что из-за вражеских атак погибло как минимум 7 человек, также известно о 16 пострадавших. В то же время глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал о том, что данные о погибших могут быть неточными и количество жертв может быть больше.

Кроме того, он заявил, что на территории временно оккупированных Мариуполя и Волновахи отсутствуют данные о количестве погибших, но враг все же продолжает обстреливать украинские территории несмотря ни на что.

Напомним, мы также писали об ударе по Тернопольской области.