Как информирует «НБН», на своей странице в Телеграм глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш сообщил, что в регионе слышны звуки взрывов.

Дословно из его заявления:

В Тернопольской области слышны звуки взрывов. Будьте все в укрытиях. Не публикуйте фото и видео, а также не комментируйте направлений.

Ранее перед этим, приблизительно в 23 часа, 13 мая, глава Тернопольской ОВА также сообщал, что в регионе неспокойно. В это же время в области была озвучена воздушная тревога.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что на территории Хмельницкой области прозвучали взрывы.