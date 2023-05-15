В эфире национального телемарафона представитель Воздушных сил ВСУ рассказал, что у наших войск еще не было такого вооружения, как Storm Shadow, информирует «НБН».

По словам полковника, эти крылатые ракеты по типу Х-101 ВС РФ малозаметны для противовоздушной обороны, и они могут изменить правила игры в войне.

Игнат выразил надежду на то такие дальнобойные снаряды будут поступать в нашу страну в достаточном количестве, в частности, Киев стремится к тому, чтобы взять Storm Shadow на постоянное вооружение.

Военный не стал уточнять, из каких самолетов защитники будут выпускать такие ракеты, заверив, что с этим проблем у Украины не будет.

Напомним, что в России отреагировали на передачу Storm Shadow Украине Британией. В Министерстве иностранных дел РФ пожаловались на «враждебный шаг» Лондона.