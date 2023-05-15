Американское издание The Washington Post заявило, что «повар Путина» хотел раскрыть Киеву позиции ВС РФ, для чего связывался с Главным управлением разведки Украины с помощью тайных контактов, информирует «НБН».

В конце января, когда его наемники массово погибали во время штурма города Бахмут Донецкой области, олигарх связался с украинской разведкой и предложил сдать позиции регулярных российских войск.

Журналисты пишут, ссылаясь на слова двух украинских чиновников, что владелец ЧВК неоднократно разговаривал с ГУР об этом. Взамен Пригожин хотел, чтобы оборонное ведомство Украины вывело защитников из Бахмута.

Предложение «повара Путина» Киев отклонил, поскольку считал его неискренним. Правдивость слов олигарха подвергли сомнению и в Белом доме.

Ранее в ГУР МОУ рассказали, что стоит за громкими «разборками» Пригожина с оборонным ведомством Российской Федерации.