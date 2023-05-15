В эфире национального телемарафона Игнат подтвердил, что в субботу, 13 мая, в Брянской области упали два боевых самолета и три вертолета. Пилоты этих воздушных боевых машин были одними из лучших в ВС РФ и именно они убивали людей в Сирии, информирует «НБН».

По словам спикера Воздушных сил, третий вертолет также исчез по непонятным причинам, о чем не особо говорят в стране-агрессоре, чтобы тот день не стал еще чернее для самих россиян.

Полковник отметил, что рупоры путинского режима обвиняют в катастрофах то партизан, то украинские истребители, то работу противовоздушной обороны как РФ, так и Украины.

Военный заметил, что у россиян истерика, которая очень радует украинцев. Помимо потерь самолетов и вертолетов государство-террорист, лишаясь лучших летчиков сможет готовить новых, однако качество этих пилотов будет намного хуже.

Ранее Игнат рассказал о преимуществе переданных Британией Украине ракет Storm Shadow.