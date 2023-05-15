Британская разведка обратила внимание на удар дрона по авиабазе РФ Сеща. В результате атаки, вероятно, был поврежден транспортный самолетАн-124. Этот аэродром на западе России является узловым пунктом военно-транспортной авиации государства-террориста, откуда оккупанты запускают иранские БПЛА в сторону столицы Украины.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-страницу Министерства обороны Соединенного Королевства.

Разведка Великобритании в своем отчете пишет, что военно-транспортная авиация является хорошо обеспеченным подразделением Военно-воздушных сил страны-агрессора, которые имеют все необходимое для перевозки по огромной территории государства.

В сообщении сказано, что в Кремле обеспокоены тем, что российская противовоздушная оборона не способна перехватить БПЛА, чтобы обезопасить ключевые стратегические объекты ВС РФ, в частности, авиабазы.

Ранее британская разведка объяснила, почему россияне не смогут собрать боеспособный резерв для войны против Украины.