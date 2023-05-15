Социологи предоставили респондентам девять вариантов «внутренних врагов», из которых они могли выбрать три. В исследовании, проведенном с 28 апреля по 3 мая, приняли участие 2020 украинцев в возрасте от 18 лет, информирует «НБН» со ссылкой на zn.ua.

53% опрошенных считают внутренними врагами коррупционеров во власти, 47% — российскую агентурную сеть в спецслужбах и органах власти Украины, 46,8% — пропагандистов и политиков, которые призывают к единству со страной-агрессором, Советским Союзом и т.п.

12,4% украинцев видят внутренних врагов в прихожанах УПЦ Московского патриархата, 9,9% — в мужчинах, которые уклоняются от мобилизации, 5,2% — в гражданах, которые говорят на русском языке.

7,4% респондентов затруднились ответить на этот вопрос, 3,1% — видят внутренних врагов в других категориях населения, а 5,7% участников исследования признались, что для них нет внутренних врагов.

Ранее соцопрос показал, сколько украинцев продолжают слушать российскую музыку даже после полномасштабного вторжения РФ в страну.