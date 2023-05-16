Как информирует «НБН», в эфире национального телемарафона Дмитрий Кулеба подчеркнул, что множество стран готовы сформировать авиационную коалицию для передачи самолетов Украине. Это предоставит возможность украинским военнослужащим получить новое вооружение.

Согласно словам главы украинской дипломатии, это результаты международных контактов президента и всех работающих на дипломатическом фронте.

Дословно из его заявления:

В этом году точно будет сформирована авиационная коалиция. Я не имею сомнений в этом. Другое дело, когда уже по факту западные самолеты и наши пилоты начнут контролировать наше небо. Этот вопрос нуждается в дополнительном ответе. Но точно, когда будет сформирована коалиция, все будет происходить очень быстро.

Также он подчеркнул, что вопрос с самолетами решится гораздо раньше, чем того ожидает украинское общество.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Хорватия имеет планы передать Украине авиацию.