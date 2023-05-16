В комментарии «Голосу Америки» американский генерал выразил мнение о том, что украинские защитники не будут бить по территории страны-агрессора, так как это «изменит природу этой войны», информирует «НБН».

По словам военного, крылатые ракеты Storm Shadow, которые Британия передала Украине, позволят ВСУ обстреливать вражеские объекты с дальнего расстояния, в частности, базы оккупантов на территории временно захваченного Крымского полуострова.

Ходжес считает, что армия Украины не будет наносить удары по суверенной территории РФ, используя вооружение, предоставленное западными союзниками, сконцентрировавшись на деоккупации территорий своей страны.

Ранее генерал оценил шансы Украины на завершение войны до конца года.