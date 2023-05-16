Как информирует «НБН», стало известно об уничтожении двух самоходных пушек 2С7 «Пион» Вооруженных сил Российской Федерации на Запорожском направлении. В Сети было опубликовано соответствующее видео.

В сообщении к видео говорится:

Аэроразведка и артиллерия 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола работает на Запорожском направлении. Ювелирно точным ударом бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили две самоходные пушки 2С7 «Пион» ВС России.

Напомним, ранее в Сети появилось видео падения вертолета в Брянской области.