Советник Резникова сообщил, что Киев рассчитывает получить от иностранных партнеров от 40 до 50 американских боевых самолетов F-16, чтобы сформировать из этой авиации три или четыре эскадрильи для защиты неба над Украиной.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание Politicо.

По его словам, украинское руководство хочет, чтобы тема передачи истребителей нашей стране была в центре внимания на саммите «Большой семерки» в Хиросиме и на саммите Североатлантического Альянса в Вильнюсе.

Сак отметил, что западные лидеры заверили главу государства Владимира Зеленского о том, что они в ближайшие дни обсудят этот вопрос. Несмотря на то, что Франция, Британия, ФРГ и Италия не могут предложить нашей стране F-16, Киев хотел бы, чтобы они, используя свой важный голос в международной коалиции, подталкивали к этому Америку и Турцию.

Напомним, представитель британского премьер-министра Риши Сунака рассказал, может ли Киев рассчитывать на получение истребителей Typhoon от Лондона.