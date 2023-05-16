В эфире национального телемарафона представитель Воздушных сил отказался комментировать сообщение спикера Минобороны РФ Игоря Конашенкова о том, что армия Путина «уничтожила» в украинской столице ЗРК Patriot высокоточной гиперзвуковой ракетой «Кинжал», информирует «НБН».

По словам Игната, он не будет комментировать заявления оборонного ведомства вражеской страны, добавив, что «больше ничего не будет говорить».

Напомним, глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко высказался о ночной атаке ВС РФ на столицу. Чиновник рассказал об особенности этих обстрелов.