Telegram-канал «Мобилизация» сообщает, что Республика Тыва, Республика Бурятия и Республика Алтай в Российской Федерации показали наибольшую долю погибших на войне в Украине по отношению к численности мужского населения возрасте от 19 до 49 лет, информирует «НБН».

Также в топ-10 регионов по количеству самых больших потерь в так называемой «спецоперации» входит Магаданская область, Забайкальский край, Северная Осетия, Псковская область, Ненецкий автономный округ, Сахалинская область и Еврейская автономная область.

С начала полномасштабной войны в Украине Министерство обороны Российской Федерации заявило о более 22 000 погибших путинских солдат, в то время, как Генштаб ВСУ указывает потери страны-агрессора в более, чем 199 980 оккупантов.

Напомним, что в феврале этого года регионы государства-террориста обнародовали «официальные» данные о ликвидированных захватчиках в Украине.