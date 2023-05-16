В частности, как пишет «НБН», источники издания CNN рассказали, что в действительности существует возможность того, что в ходе ракетной атаки по столице Украины и окрестностям города, россиянам удалось повредить зенитно-ракетный комплекс Patriot, но не уничтожить его.

Согласно обнародованному материалу, ракетный удар России таки мог привести к повреждению ЗРК Patriot. В настоящее время оценивается вся тяжесть повреждений. Это предоставит возможность определить, можно ли будет выполнить все необходимые ремонтные работы системы в Украине, или ее придется возвращать для ремонта в США.

Ранее в КГВА рассказали об особенности ракетной атаки РФ 16 мая.