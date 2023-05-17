Как информирует «НБН», об этом рассказал командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский.

Также в сообщении Сырского говорится и о том, что рассказал украинским защитникам пленный «вагнеровец».

Дословно из обнародованного сообщения:

Пленный «вагнеровец» — это Ватрушев Денис Алексеевич из Ханты-Мансийского округа. Ему тридцать девять лет. Пригожин завербовал его в свою ЧВК из тюрьмы, где тот отбывал наказание за убийство. Во время боев он получил тяжелое ранение. Это произошло под Бахмутом. Боевика бросили свои же после того, как он получил минно-взрывную травму ноги. Раненным враг просидел четыре дня, после чего попал в плен.

Сырский добавил, что россиянин, попавший в плен, рассказал о том, как его бросили и количестве погибших «вагнеровцев», которых их командование бросает в «мясорубку».

По его словам, на позициях россиян есть окоп с мертвыми оккупантами и там «труп лежит на трупе».

Напомним, ранее мы уже писали о контратаках Вооруженных сил Украины под Бахмутом.