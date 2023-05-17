В ответ на запрос журналистов Нromadske оборонное ведомство сообщило, что существенно повлиять на ситуацию на фронте наша страна сможет, если западные партнеры предоставят ей хотя бы две-три эскадрильи американских современных боевых самолетов, информирует «НБН».

В Минобороны отметили, что передача нескольких истребителей F-16 Украине не даст желаемого эффекта, и чтобы изменить ход войны наши защитники должны получить более 30 единиц такой техники.

Отметим, что ранее советник главы оборонного ведомства Украины Юрий Сак называл количество боевых самолетов F-16, которое Киев хочет получить от западных союзников.