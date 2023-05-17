Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении ГСЧС в Николаевской области в социальной сети Facebook.

Дословно из обнародованного сообщения:

Вражеские силы атаковали Николаев этой ночью. В результате попадания боеприпасов и их обломков произошло частичное разрушение автосалона, торгового центра и здания на объекте промышленной инфраструктуры.

В свою очередь глава Николаевской ОВА Виталий Ким подчеркнул, что в результате вражеского обстрела произошло частичное разрушение торгового центра и автомобильного салона. Спасателям удалось оперативно ликвидировать пожар на этих объектах.

Взрывной волной, по данным Виталия Кима были повреждены частные дома и магазины. Пока что известно об одном пострадавшем в результате атаки врага объекте.

Ранее мы также писали о последствиях ночной атаки РФ по Николаеву, которая была 7 мая.