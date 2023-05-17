О том, что за последний месяц ВС РФ усилили обстрелы Черниговщины и Сумщины, подобным образом пытаясь постоянно держать в напряжении защитников нашей страны, чтобы не допустить переброски ВСУ на более важные фронтовые участки, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в официальном Telegram-канале замглавы Министерства обороны Украины Анны Маляр.

По словам Маляр, в период с 8-го по 16-го мая, российские захватчики совершили 162 обстрела на территории 3-х областей: больше всего пострадала Сумская — 110 атак, Черниговская — 29 атак и Харьковская — 23 атаки. Замглавы Министерства обороны напомнила, что ВС РФ каждый день стреляет по мирным украинцам из различных типов вооружений, уничтожая гражданские объекты — садики, больницы, школы. Кроме того, среди множества погибших и раненых, есть и ни в чем не повинные дети.

Маляр подчеркнула:

РФ ведет войну, не соблюдая никаких правил и системно нарушает нормы международного гуманитарного права.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в СБУ объяснили, какое наказание грозит украинцам за трансляцию работы нашей ПВО в Сеть.