Российские захватчики усилили масштабные ракетные атаки на Украину, пытаясь таким образом отложить контрнаступление ВСУ на несколько недель или месяцев, информирует «НБН».

CNN, ссылаясь на неназванного официального представителя Соединенных Штатов Америки, пишет, что путинская армия сейчас тратит больше боеприпасов, чем обычно, пытаясь сбить с толку ПВО Украины.

Американский чиновник отметил, что оккупанты осуществили массированные воздушные атаки по нескольким направлениям одновременно. Россияне целились на центры управления в столице и другие важные объекты в надежде на то, что это заставит Киев отложить контрнаступление.

Журналисты добавляют, что усилия захватчиков не увенчались успехом, поскольку украинская противовоздушная оборона ликвидировала большую часть ракет и БПЛА. Кроме того, масштабные атаки могут пойти на пользу Украине, поскольку оккупанты начали активнее расходовать ограниченные запасы высокоточных ракет.

Ранее в CNN сообщили, действительно ли ВС РФ удалось во время ракетной атаки на Киев уничтожить американский ЗРК Patriot.