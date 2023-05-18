Как информирует «НБН» со ссылкой на «Суспільне», согласно сообщению главы Винницкой областной военной администрации Сергея Борзова, войска Российской Федерации атаковали регион крылатыми ракетами.

Дословно из обнародованного сообщения:

Силы обороны в Винницкой области отрабатывают воздушные цели. Оставайтесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Работают все службы.

Сейчас нет никакой официальной информации относительно причин и последствий взрывов. В области на момент ЧП была объявлена воздушная тревога.

Напомним, ранее мы уже писали о последствиях ракетной атаки РФ по Киеву.