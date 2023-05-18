В своем Twitter-аккаунте чиновник прокомментировал регулярные атаки путинских оккупационных сил на Киев. По словам Данилова, столица Украины по-прежнему является недостижимой и маниакальной целью кремлевского диктатора Владимира Путина, информирует «НБН».

Секретарь СНБО отметил, что символические места в Киеве – цель суперзатратных и бессмысленных ракетных ударов захватчиков. Оккупанты постоянно атакуют украинскую столицу, что позволяет Кремлю поднять градус патриотической истерии среди россиян.

Данилов добавил, что в государстве-террористе развивается процесс отчаяния и разочарования властями страны на фоне провала наступления армии Путина и ее неудач на поле боя.

Напомним, что в ночь на 18 мая ВС РФ в очередной раз ударили ракетами по украинской столице. В КГВА сообщили о последствиях атаки.