Как информирует «НБН», согласно заявлению спикера Пентагона Сабрины Сингх, которое она озвучила во время брифинга, в настоящее время ЗРК Patriot уже находится в рабочем состоянии.

Дословно из ее заявления:

Одна система ЗРК Patriot получила повреждения. Однако в настоящее время она уже отремонтирована. Средство ПВО в полной мере восстановлено и работает.

Именно таким образом ответила Сингх на поставленный вопрос о поврежденном в Украине ЗРК Patriot.

Напомним, ранее западные СМИ рассказали, что в действительности произошло с ЗРК Patriot в Украине во время одной из ракетных атак России.