В комментарии изданию «РБК-Украина» представитель украинской военной разведки рассказал, что россиянам удалось наладить производство ракет, несмотря на санкционный удар по стране, информирует «НБН».

По словам замглавы ГУР МОУ, обломки вражеских ракет, найденных в Украине, свидетельствуют о том, что снаряды недавно сошли с конвейера – изготовлены в первом квартале этого года. Несмотря на санкции, россияне смогли завезти комплектующие для выпуска такого вооружения.

Генерал отметил, что государство-террорист в месяц производит 2 ракеты «Кинжал», 5 баллистических ракет 9М723 для комплекса «Искандер-М», около 25 крылатых ракет «Калибр» и 35 крылатых ракет «Х-101».

Как сообщалось, силы украинской ПВО с помощью системы Patriot сбили ракеты «Кинжал». Позже стало известно, что защитники ликвидировали еще одну цель, используя американский ЗРК.