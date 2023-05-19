В пятницу, 19 мая, Министерство обороны государства-террориста заявило, что якобы Шойгу побывал в зоне так называемой «спецоперации». Соратник Путина прибыл на временно оккупированную территорию Украины, чтобы проинспектировать ВС РФ и вручить государственные награды захватчикам, информирует «НБН».

В сообщении сказано, что министр побывал на передовом пункте управления одного из объединений группировки войск «Восток» на Запорожье, заслушав доклады командующего и офицеров о ситуации на основных тактических направлениях.

В свою очередь Шойгу потребовал от командиров обеспечить путинских солдат на передовой всем необходимым и позаботиться об их безопасном размещении. Также путинский генерал вручил оккупантам награды, призвав их «беречь себя».

Напомним, что владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее высмеял Шойгу, который не приехал в Бахмут по его приглашению. В Институте изучения войны рассказали, кого олигарх мечтает поставить главой Минобороны РФ.