Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на интервью Прокопенко «Укринформ«.

Так, из слов Екатерины Прокопенко стало известно о том, что командиры Азова, которые согласно договоренностям были отправлены в Турцию после их освобождения с плена на данный момент живут на закрытом объекте. Но все же, как добавила Екатерина — они имеют доступ к информации.

Жена «Редиса» рассказала, что она сейчас живет в ситуации, когда ей чуть ли не каждый день пишут другие жены пленных военных, говоря что ее муж находится на отдыхе. Екатерина заявила, что это вовсе не так. Так как бойцы сейчас пребывают на закрытом объекте, у них регламентированные звонки и все по расписанию, но все же — это гораздо лучше чем в российском плену, так как здесь нет пыток.

Кроме того, она отмечает, что даже сама не знает точно местонахождения своего мужа, так как это должно оставаться в секрете. Помимо этого она уточнила, что если бы бойцы и далее оставались в российском плену, то с их здоровьем могли бы случится необратимые вещи.

Отметим, ранее мы писали об освобожденных защитниках Азовстали.