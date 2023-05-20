Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленка.

Кириленко рассказал, что сегодня, приблизительно в 5 утра российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории города Славянск, который находится в Донецкой области. Если быть точнее, то оккупанты ударили по жилому дому на улице Мартиненка. К счастью, никто не пострадал.

Также Кириленко отмечает, что из-за этого обстрела в городе повреждено целых 10 частных домов.

Помимо этого стоит отметить, что оккупанты также обстреливали и населенные пункты: Угледар, Новоукраинка, Часов Яр, Соледар, Лиман, Торецк и прочее. Из-за атак врага присутствует масштабные разрушения, также известно о двух погибших.

Напомним, ранее мы писали о ночных взрывах в Киеве.