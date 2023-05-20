Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Офис Генпрокурора Украины.

Там рассказали, что оккупанты ночью нанесли несколько ударов по территории Херсонской области, а именно по населённых пунктах Берислав и Киндейка. По последним данным известно, что попадания были в жилые кварталы, поэтому в результате этой атаки оккупантов по Бериславу есть двое погибших — мужчина и женщина. Их тела нашли под завалами.

Также сообщается, что в населенном пункте Киндейка из-за атаки российских оккупанты травмы получил мужчина, его госпитализировали.

В результате этих ударов кроме погибших и раненых присутствуют серьезные разрушения в жилых кварталах, в которых были хозяйственные сооружениях, автотранспорт и дома.

К слову, это уже далеко не первая подобная атака российских оккупантов, так как они достаточно часто наносят удары с авиации по территории области.

Следует напомнить, что ранее мы писали о ночных взрывах в Киеве.