Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на СтратКом ВСУ.

В заявлении говорится о том, что украинские военные точными попаданиями поразили скопление врага на территории Бердянска в Запорожской области. Сами же оккупанты утверждают, что бойцы Вооружённых сил Украины запустили семь ракет, из них четыре — это дальнобойные ракеты Storm Shadow. Является ли данная информация правдой — неизвестно.

Сообщалось, что взрывы было слышно еще вчера вечером, тогда местные жители сообщали о пожаре после «хлопков». Теперь же представители стратегического командования заявили о попадании в штаб оккупантов.

Примечательно, что российские пропагандисты заявили о том, что якобы из семи выпущенных бойцами ВСУ ракет шесть были сбиты и лишь одна попала в цель. К слову, на временно оккупированных территориях достаточно часто случаются взрывы.

Отметим, ранее мы писали о ночных взрывах в Днепре.