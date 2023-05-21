Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook, войска Путина ограничивают доступ украинцев к мобильной связи и не только.

Дословно из сообщения:

Захватчики РФ ограничили доступ мирного населения временно оккупированной территории Херсонской области к мобильной связи. Также войска Путина демонтируют оборудование подстанций и ретрансляционных вышек. Помимо того, оккупанты ограничивают перемещение гражданских лиц в районы, где устойчиво работает сотовая связь.

Напомним, ранее мы уже сообщали об атаке российских войск по Херсонской области.