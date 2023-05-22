В эфире национального телемарафона спикер оперативного командования «Юг» отметила, что какое направление выбирают оккупанты – знают только оккупанты, информирует «НБН».

По словам Гуменюк, наши военные могут только анализировать атаки, делать выводы и предполагать, однако это не всегда совпадает с тем, что действительно на уме у россиян.

Руководитель пресс-центра добавила, что сейчас понятно то, что с помощью обстрелов на определенных направлениях путинские солдаты будут пытаться истощать нашу противовоздушную оборону.

Обстреливая определенное направление, захватчики анализируют, с каких сторон оно может быть защищено, а где может быть пропущен удар. С учетом того, что ВС РФ используют разное оружие, это свидетельствует о том, что они сосредоточились на ПВО Украины.

Отметим, что ночью 22 мая российские оккупационные силы ударили по Днепру ракетами. СМИ сообщали о 40 взрывах в городе.