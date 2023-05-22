В эфире национального телемарафона военный сообщил, что обстоятельства «отрицательного взлета» российского боевого самолета на Херсонщине уточняются и Воздушные силы не делали заявлений о том, что вражеский истребитель сбила наша противовоздушная оборона, информирует «НБН».

По словам полковника, Украина будет наблюдать, что скажут об инциденте с Су-35 в России, возможно вновь сработала крымская ППО оккупантов. Пока что обстоятельства «утилизации» вражеского боевого самолета неизвестны.

Ранее Игнат высказался о катастрофах с самолетами и вертолетами ВС РФ в Брянской области. Спикер Воздушных сил рассказал, как «черный день российской авиации» повлиял на пилотов армии Путина.