Пропагандистские Telegram-каналы РФ сообщают о громких взрывах в Белгородской области и сообщают о БПЛА в небе. Россияне жалуются, что местные чиновники никак не комментируют ситуацию и интересуются, где их «мощная» ПВО, информирует «НБН».

Также жители Белгородской области запаниковали из-за призывов по радио эвакуироваться из региона. Позже появилось сообщение от губернатора, который попытался успокоить граждан РФ. Гладков назвал призывы выезжать в безопасные районы ложными, пообещав позже проинформировать население о ситуации.

В Сети активно распространяются кадры воздушной тревоги из Белгорода, а также дрона, который якобы пролетал над регионом. Местные жители сообщают о «бавовне» в других населенных пунктах области, в частности, в Грайвороне, Новостроевке и Козинке.

Позже в области заявили, что они заметили технику с украинским флагом.

Напомним, ночью 21 мая в Белгородской области начался сильный пожар после взрывов. В Сети показали кадры.