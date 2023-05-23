Советник главы оборонного ведомства Украины считает, что Нидерланды могут стать первым государством, которое первое предоставит Киеву боевые самолеты F-16.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание Politico.

Представитель Минобороны Нидерландов сообщал, что его страна на сегодня использует 24 американских истребителя, однако у нее есть еще 18 таких боевых самолетов, которые Амстердам может передать в другое место назначения.

Журналисты пишут, что Украина может получить необходимые ей F-16 уже к осени.

Напомним, что в Пентагоне, высказываясь об отправке американских истребителей в Украину, заявили, что эти боевые самолеты якобы кардинально на ход войны не повлияют.