Как информирует «НБН», в интервью японскому телевизионному каналу NHK Кирилл Буданов заявил, что Вооруженные силы Украины имеют необходимый запас вооружений, чтобы начать контрнаступление. Но для того, чтобы с нашей территории полностью вытеснить оккупационные силы, оружия нужно больше, в том числе и западных истребителей.

Множество мирных жителей по настоящее время находятся на оккупированной Россией территории. Времени больше нельзя терять. Мы уже имеем необходимый минимум вооружений. Я могу сказать только то, что скоро это начнется (речь о контрнаступлении ВСУ, — ред), — заявил глава ГУР МОУ.

Также Буданов добавил:

Нам нужно выбить Российскую Федерацию с территории Украины. Мы должны применить для этого все имеющиеся у нас силы и средства для достижения этой цели. Для успешного продления операции нам нужны большие запасы оружия и боеприпасов.

Напомним, ранее Кирилл Буданов рассказал, сколько войск Россия задействовала в войне против Украины.