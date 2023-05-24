Во вторник, 23 мая, во время брифинга представитель оборонного ведомства США прокомментировал ситуацию в Бахмуте. По словам Райдера, путинские оккупационные силы захватили большую часть города и территории вокруг него, однако защитники продолжают вести боевые действия.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Спикер Минобороны Америки заверил, что оккупация Бахмута россиянами не будет для них стратегическим достижением. Несмотря на то, что страна-агрессор заплатила очень высокую цену ради попыток установления контроля над Бахмутом, оборона украинских войск в районе города по-прежнему очень сильная.

Ранее представитель Пентагона прокомментировал сообщения РФ о полном захвате Бахмута.