В частности, как пишет «НБН», это утверждение опровергает очередной случай, произошедший в зоне боевых действий на территории Украины, а именно, речь идет о российском танке, который с близкого расстояния, можно сказать, в упор расстреливает позиции своих же войск. Видео этого случая было опубликовано рядом ТГ-каналов.

На кадрах можно заметить, как российский танк приближается на расстояние вытянутой руки к позициям армии РФ и стреляет в спину идущему российскому солдату.

Напомним, ранее Евгений Пригожин сделал заявление о том, что армия Украины стала одной из самых сильных во всем мире.