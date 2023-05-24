В эфире телеканала FREEДОМ представитель украинской военной разведки рассказал, что появление нескольких ЧВК на временно оккупированном полуострове связана с подготовкой VIP-персон из числа захватчиков к возможной эвакуации, информирует «НБН».

По словам спикера ГУР МОУ, такие «армии» в Крыму, которые в действительности не являются частными, – «эвакуационный корпус», задача которого защищать «элитных» оккупантов, их имущество, а также помогать им быстро выехать с территории полуострова.

Юсов добавил, что у ставленников Кремля сейчас «чемоданное настроение»: они массово эвакуируют из Крыма свои семьи и вывозят документы, которые могут быть использованы против них во время судебных разбирательств.

Отметим, что в мае выросло количество диверсий на территории Крымского полуострова и в РФ.