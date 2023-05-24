Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщениях ТГ-каналов «РДК» и легиона «Свобода России».

Так, по словам представителей «Русского добровольческого корпуса» и легиона «Свобода России», они выполнили на территории Белгородской области боевую и политические задачи.

Дословно из обнародованного сообщения:

Чем мощнее и сильнее нам удается зайти на территорию России, тем больше им необходимо времени для того, чтобы прийти в себя и принять ответные меры. Они не выкатили на дорогу много танков и даже не смогли толком нам ничего противопоставить. Просто мы не имеем огромных сил по количеству, чтобы эту всю территорию занимать и полноценно контролировать. Для нас все это является пробой сил.

Также, согласно словам бойцов «РДК», они «отжали» у российской стороны БТР.

Касательно потерь, которые в ходе боев с российскими военными понесли «РДК» и легион «Свобода России», то речь во время интервью шла о двух раненных в составе «Русского добровольческого корпуса» и двух погибших и десяти раненных в составе легиона «Свобода России».

Напоследок бойцы добавили, что на территории Российской Федерации они использовали военную технику, которую ранее российские войска отобрали у Вооруженных сил Украины под Бахмутом.

Эту технику мы успешно «перетрофеили» и возвратили обратно, — подытожил представитель «Русского добровольческого корпуса».

Напомним, ранее мы уже сообщали о том, к какому шагу вынудят Кремль инциденты с «РДК» и «ЛСР».