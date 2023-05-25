Эксперт заявил, что защита Украины в небе окрепла с показателя в 12% до почти 90% за период полномасштабной войны с Россией, информирует «НБН» со ссылкой на «ТСН.ua».

По словам Коваленко, в нашей стране противовоздушная оборона на начало полномасштабного вторжения была одной из лучших среди европейских государств по количеству боеспособных единиц.

При этом у украинской ПВО было много недостатков, один из существенных минусов – большинство систем производства СССР, которые не позволяли сбивать не только современные ракеты, но и некоторые советские снаряды.

Также сложности у противовоздушной обороны возникали из-за того, что в начале полномасштабной войны ВС РФ одновременно наносили удары большим количеством ракет разного базирования.

Защитникам приходилось использовать разные алгоритмы для уничтожения воздушных целей, однако вражеским ракетам удавалось прорвать нашу ПВО.

Напомним, ночью 25 мая оккупанты атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе. В Генштабе ВСУ сообщили об успехах работы сил ПВО.